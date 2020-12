FC Barcelone : Antoine Griezmann a retrouvé le sourire

Depuis qu’il a signé au FC Barcelone, Antoine Griezmann a dû manger son pain noir. Accueilli tièdement par le vestiaire culé, l’international français (86 sélections, 33 buts) a ensuite dû gérer un repositionnement sur le côté et un rendement très médiocre qui en a découlé. C’est simple, avec 9 buts inscrits en Liga la saison dernière, le natif de Mâcon n’avait pas vécu pire saison en termes de statistiques depuis 2011/2012 (7 réalisations).

La suite après cette publicité

A cela s’est ajouté le feuilleton sur ses relations supposées avec Lionel Messi. De nombreuses rumeurs ont circulé à ce sujet et plusieurs intervenants se disant du clan Griezmann ont même pris la parole pour reprocher un comportement peu amical de l’Argentin. De quoi forcer le champion du monde 2018 à sortir du silence le 24 novembre dernier lors d’une émission présentée par l’ex-Merengue, Jorge Valdano.

Griezmann va mieux depuis sa mise au point

«J'ai dit à Leo que je parlerais (à la presse), même si je n'aime pas ça, pour clarifier les choses. J'ai besoin d'un peu d'aide de tout le monde, des fans, du club. Celle de mes coéquipiers, je l'ai déjà. Les fans, les médias eux sont plus difficiles. Dans le vestiaire, tout est super. Qu'ils me laissent tranquille, on travaille.»

Et depuis cette mise au point, Griezmann a enfin retrouvé de l’efficacité avec trois buts inscrits lors des trois derniers matches du Barça. La fin d’une disette qui a forcément fait réagir Ronald Koeman. « Valdano doit venir plus souvent ! (rires). Tout ça est lié à la confiance. Griezmann a toujours travaillé durement pour améliorer son jeu et son efficacité. Maintenant, les buts arrivent il est sûr de lui parce qu’il a de la qualité. J’espère que cette bonne passe va se poursuivre. » Et ce n’est pas Griezmann qui va dire le contraire.