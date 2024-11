Manchester City : Rodri n’exclut pas un retour en Liga

Rodri ne se ferme aucune porte. Actuellement blessé à cause d’une rupture des ligaments croisés, le Ballon d’Or 2024 ne veut pas encore penser à l’avenir. Interrogé dans Marca, le milieu de terrain de Manchester City a affirmé être heureux en Angleterre, mais il garderait également un œil attentif sur le championnat espagnol, où ce dernier s’est révélé. Indiscutable avec la Roja (57 sélections, 4 buts) et avec les Skyblues, les futures décisions du milieu de terrain de 28 ans risquent d’être extrêmement scrutées dans les prochains mois, malgré son éloignement des terrains.

«La prolongation avec City n’est pas ma priorité en ce moment. Je veux récupérer et puis nous verrons… J’aime vivre dans le présent, j’ai un contrat avec City et j’y suis très, très heureux. Depuis que je suis arrivé en Angleterre, j’ai l’impression que c’est ma maison, mais je regarde la Liga et je ne me ferme pas les portes», a déclaré le meilleur joueur du dernier Euro, laissant donc la porte ouverte à un retour dans son pays. Une déclaration qui risque de donner quelques sueurs froides aux supporters de Manchester City.