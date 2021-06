Euro 2020 : la drôle d’analyse de Yaya Touré sur Eden Hazard

C’est une analyse qui a fait beaucoup rire en Angleterre. Pour The Athletic, Yaya Touré est revenu sur l’exigence physique du championnat anglais. Un championnat connu pour son intensité et ces nombreux contacts. L’ancien milieu de Manchester City a expliqué avoir été obligé de muscler ses hanches et ses fesses pour être capable de protéger son ballon. Pour montrer l’importance du postérieur, l’ex-international ivoirien a cité l’exemple… d’Eden Hazard.

« La taille de ses fesses, c'est presque devenue une blague, mais elle est très importante pour sa façon de jouer au football. Hazard est si dangereux que lorsque le ballon lui parvient, il a peut-être moins de cinq secondes avant que l'adversaire ne soit sur lui. Je sais, grâce à mon expérience à City, qu'il faut limiter son temps de présence sur le ballon. Lorsque le ballon arrive sur Hazard, il peut déjà sentir l'adversaire venir vers lui, alors il attend le dernier moment et utilise son popotin pour le bloquer. Il repousse l'adversaire presque comme un coup de poing et ensuite, lorsqu'il a ouvert cet espace entre lui et le défenseur, il s'élance et commence l’attaque. »