Jorge Sampaoli veut faire venir Arturo Vidal à l'OM !

Lorsqu’il est arrivé à Marseille, Jorge Sampaoli était logiquement attendu comme le messie. Venu pour aider le club phocéen à redresser la barre, le technicien argentin a, dans un premier temps, prôné l’union sacrée jusqu’à la fin de la saison. Un discours qui semble bien passer puisque les partenaires de Steve Mandanda ont enchaîné deux victoires de rang contre Rennes (1-0) et Brest (3-1). Également interrogé sur les objectifs de l’OM à moyen terme, à savoir au mercato d’été, Sampaoli s’était, en revanche, montré plus évasif.

En clair, l’ancien coach de l’Atlético Mineiro veut dans un premier temps tenter de convaincre Florian Thauvin de prolonger son bail. Mais aujourd’hui, on en sait un plus sur les intentions du Sud-Américain sur le marché des transferts. Selon le très sérieux média chilien La Tercera, Sampaoli a contacté un certain Arturo Vidal (33 ans) pour le convaincre de quitter l’Inter et de le rejoindre à Marseille.

Vidal pas insensible à l'option OM mais...

« Sampaoli a contacté Arturo parce qu’il le veut à Marseille. C’est une possibilité qui l’intéresse, mais il faut d’abord savoir ce qu’il va se passer à l’Inter la saison prochaine », a confirmé un proche du joueur au média. Lié aux Nerazzurri jusqu’en 2022 (plus une année en option), le milieu de terrain est un élément que Sampaoli connaît bien puisqu’il l’avait sous ses ordres lors du Mondial 2014 au Brésil, avant de remporter avec lui la Copa América en 2015 avec le Chili.

Joueur d’expérience passé par le Bayer Leverkusen, la Juventus, le Bayern Munich et le FC Barcelone, Vidal serait un plus énorme pour l’OM. Mais deux bémols sont à signaler dans ce dossier. Tout d’abord, le Chilien soigne une blessure au genou et s’est fait opérer récemment. Enfin, si l’ancien Blaugrana ne coûterait pas grand-chose en termes d’indemnité de transfert, il touche actuellement 6 M€ par saison en Italie. Soit des émoluments très élevés pour un club comme l’OM dont les finances ne sont pas au mieux. Affaire à suivre.