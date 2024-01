Man Utd : Rio Ferdinand milite pour recruter Karim Benzema

Présent depuis cet été en Arabie saoudite, Karim Benzema (36 ans) ne semble pas être totalement heureux. D’autant qu’il a été pris pour cible par certains supporters mécontents d’Al-Ittihad. Absent lors du stage de reprise, l’attaquant est actuellement bloqué à l’Île Maurice en raison d’un cyclone. Mais plusieurs médias ont relancé les rumeurs autour de son avenir et ont cité son nom à Chelsea ou à Manchester United.

Concernant les Red Devils, ce ne serait pas une mauvaise idée selon Rio Ferdinand. Sur sa chaîne YouTube, l’ancien défenseur mancunien a confié : «comment pouvez-vous dire non à Benzema ? Comment peux-tu dire non à cette signature ? Cela remonte au passé, à ce que nous faisions auparavant. Nous l’avons fait avec Cristiano Ronaldo, Falcao, Cavani ou Ibrahimovic. Une personne qui en aurait plus que quiconque besoin en ce moment est Rasmus Hojlund. Hojlund a besoin de quelqu’un pour l’observer et apprendre. Je me souviens de l’arrivée de Danny Welbeck dans l’équipe première, il admirait Cristiano, Rooney et Tevez. Diego Forlán a appris d’Ole Gunnar Solskjaer et de Ruud van Nistelrooy». De quoi donner des idées à MU ?