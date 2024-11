Rennes : Rolland Courbis ne comprend pas le choix Jorge Sampaoli

Le Stade Rennais a officialisé, ce lundi, l’arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc breton jusqu’en 2026. L’entraîneur argentin de 64 ans succède à Julien Stéphan. Si l’éviction de ce dernier n’a surpris personne, à la vue du début de saison difficile des Rouges et Noirs en championnat, la nomination de Sampaoli l’a été davantage. Interrogé par BUT Football Club sur la venue de l’ancien coach de l’Olympique de Marseille, Rolland Courbis s’est montré perplexe quant à sa réussite en terre rennaise.

« Très honnêtement, je n’aurais jamais pensé une seule seconde qu’un entraîneur comme Sampaoli puisse signer dans ce club-là ! On va voir s’il va vraiment révolutionner le club de fond en comble. Mais, déjà, on va quand même voir ce qu’il va pouvoir faire avec toutes les recrues débarquées cet été. Pour l’instant, j’essaye de juger le niveau de cette équipe, mais je n’y arrive pas, a lâché l’ancien entraîneur de Rennes (2016). J’attends encore de voir. Là, je vois deux ou trois joueurs capables d’être intéressants, mais je vois tous les autres très moyens. Je ne vois pas de complémentarité entre eux. En recrutant autant de joueurs à l’intersaison, pour la plupart étrangers, il ne faut pas s’étonner que ça ne marche pas. Le plus étonnant aurait finalement été que ça marche. Il y a suffisamment d’argent à Rennes pour recruter deux ou trois joueurs importants en hiver. On saura mieux après. Déjà, on verra déjà qui est le gardien titulaire… Mais, en l’état, je ne vois pas quel miracle Sampaoli peut réussir avec le même effectif que Julien Stéphan cette saison. »