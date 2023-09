Bayern Munich : Thomas Tuchel donne des nouvelles de Manuel Neuer

Manuel Neuer n’a plus été vu sur un terrain depuis la Coupe du Monde au Qatar. A son retour, le gardien allemand a profité de quelques jours de vacances pour s’offrir un séjour en montagne mais il s’est cassé la jambe droite en faisant du ski, sport qui lui est pourtant interdit de pratiquer. Revenu en mai à l’entrainement, puis à la fin du mois d’août à la suite d’une nouvelle blessure, au mollet cette fois, le joueur de 37 ans va mieux même s’il ne peut toujours pas effectuer des séances à plein régime.

«Il était très proche de revenir, mais il a eu quelques problèmes au mollet sur l’autre jambe. Il est toujours en phase de réathlétisation. Il court. Nous avons fait preuve de prudence au début. Il est prévu qu’il commence l’entraînement des gardiens de but la semaine prochaine et qu’il fera une nouvelle tentative d’entraînement en équipe la semaine prochaine. Mais nous sommes très positifs. Nous devons attendre et voir», détaille Thomas Tuchel en conférence de presse. Le Bayern Munich ne compte pas sur lui pour tout de suite.