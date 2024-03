Euro 2024 : la presse anglaise redescend sur terre après la défaite de l’Angleterre

Il y a quelques jours, la presse anglaise était unanime : la France et l’Angleterre était les grands favoris du prochain Euro. Et comme à leur habitude, les tabloïds anglais n’ont pas manqué de le clamer haut et fort durant cette trêve. « La meilleure équipe d’Europe, avec la France » écrivait le Mirror, « Comment pourrait-on ne pas remporter l’Euro ? » se demandait Sky Sports, « Une telle opportunité de décrocher un trophée ne se présentera peut-être plus » analysait le Guardian. Mais depuis, les Three Lions sont retombés de leur nuage et pas qu’un peu. Ce samedi soir, en amical, la formation de Gareth Southgate a été surclassé par le Brésil (0-1). Largement dominée, elle n’a pas pu exister malgré la présence de Jude Bellingham. Et cette défaite marque un coup d’arrêt.

L’Angleterre restait ainsi sur 21 matches sans défaite à Wembley, dans son enceinte. Plus globalement, les Anglais n’avaient plus perdu le moindre match depuis ce fameux quart de finale de Coupe du Monde 2022 face à la France. « Il est clair que je n’aime pas perdre des matches, mais je suis content malgré tout car j’ai trouvé qu’il y avait eu beaucoup de très bonnes performances individuelles de la part de joueurs qui n’ont pratiquement jamais joué pour la sélection. (…) Mais en fin de compte, la différence s’est faite sur un seul moment. Et à ce niveau, le football est impitoyable », confiait d’ailleurs Southgate après la rencontre. Et si le sélectionneur anglais a choisi d’être positif après cette défaite, la presse anglaise a décidé de redescendre de son nuage et faire machine arrière.

L’Angleterre est prévenue

« Un rappel brutal et opportun des problèmes familiers de Southgate » titre ce matin la BBC qui rappelle que Gareth Southgate a été «étonnamment positif sur une performance qui aurait pu entraîner une défaite plus catégorique que celle infligée». Même son de cloche pour le Daily Mail qui évoque une fin malheureuse et rappelle que les beaux noms sur le papier ne serviront pas à remporter l’Euro. Et la génération 2004 l’a appris à ses dépens. «L’équipe d’Angleterre à l’Euro 2004 était incroyable sur le papier, mais elle n’a pas gagné. Cette génération est prévenue maintenant…»

De son côté le Telegraph en profite pour rappeler que si l’Angleterre souhaite aller au bout de l’Euro elle devra se préparer à bien plus d’adversité et comprendre que le niveau sera relevé. «Le Brésil a été brutal avec Bellingham et l’Angleterre tout comme les équipes le seront à l’Euro». Enfin, The Sun et The Mirror évoquent surtout une piqûre de rappel parfaite avant d’abord l’Euro et nuancent en expliquant que les Three Lions étaient, à juste titre, privés d’Harry Kane et Bukayo Saka. Deux absences majeures pour Gareth Southgate qui n’ont pas aidé puisqu’il a aussi décidé de tester d’autres joueurs. Mais après l’euphorie des derniers mois, l’Angleterre redescend un peu de son nuage.