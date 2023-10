OM - Le Havre : les compositions probables

La suite après cette publicité

Sur une série de quatre matches sans victoire en championnat et accroché par Brighton (2-2) en milieu de semaine, l’Olympique de Marseille est sous pression avant de recevoir Le Havre pour le compte de la 8e journée de Ligue 1. Treizième au classement et en grande difficulté sur le plan physique, le club phocéen aura fort à faire face au promu havrais, auteur d’un début d’exercice 2023-2024 plus que prometteur. Avec un bilan de 2 victoires, 2 nuls et 3 défaites, la formation normande réalise, en effet, un joli départ et pointe à la onzième place. Malgré une défaite contre Lille la semaine passée, les Havrais ont prouvé depuis le début de saison qu’ils avaient du répondant à l’extérieur.

Solide défensivement et bien plus tranchant sur le plan offensif, le HAC aura donc forcément à coeur de créer la sensation au Vélodrome. «C’est une équipe qui fait un bon début de saison, une équipe conquérante, elle fait des choses intéressantes avec et sans le ballon. On sait que quand les équipes viennent au Vélodrome, elles viennent avec le couteau entre les dents. On sait ce qu’on a à faire et il faut le faire pour se relancer en championnat, c’est important», prévenait, à ce titre, Amine Harit en conférence de presse d’avant-match. Face aux journalistes, Luka Elsner assurait, de son côté, que ses troupes ne se présenteraient pas en tant que simple figurant.

L’OM veut éviter le piège havrais…

«On a la capacité de résister et de répondre». Pour cette rencontre, le coach des Ciel et Marine, privé d’Oussama Targhalline, devrait d’ailleurs opter pour un 4-4-2. Dans les buts, Arthur Desmas serait ainsi protégé par une défense à quatre composée de Yoann Salmier, Arouna Sangante, Gauthier Lloris et Christopher Operi. Au milieu de terrain, Daler Kuzyaev et Abdoulaye Touré accompagneraient alors Rassoul Ndiaye et Loïc Nego. Enfin, Nabil Alioui et Mohamed Bayo sont pressentis pour débuter sur le front de l’attaque.

Privé de Renan Lodi, suspendu, Samuel Gigot et Jordan Veretout, blessés, Gennaro Gattuso devrait malgré tout pouvoir compter sur le retour de blessure de Geoffrey Kondogbia. Dès lors, le technicien italien devrait aligner un 4-3-3 avec Pau Lopez dans les cages. En défense, Jonathan Clauss, Leonardo Balerdi, Chancel Mbemba, et Michael Murillo sont annoncés titulaires. Tout comme Valentin Rongier, Azzedine Ounahi et Amine Harit. En attaque, Iliman Ndiaye et Ismaila Sarr devraient, quant à eux, entourer Pierre-Emerick Aubameyang.