Arturo Vidal a dit non à l'OM

« On travaille beaucoup sur le marché pour nous positionner sur des joueurs qui sont des premiers choix. Beaucoup de noms qui vont sortir dans la presse seront vrais. On va faire un mix avec des joueurs expérimentés et des jeunes joueurs pouvant apporter de la fraicheur à l'intérieur du club ». Mercredi en conférence de presse, Pablo Longoria a évoqué le futur mercato estival de l'Olympique de Marseille, sans trop entrer dans les détails. Il veut créer un savoureux mélange de jeunesse et d'expérience, et pour la deuxième partie, Jorge Sampaoli avait une idée claire : accueillir Arturo Vidal, un joueur qu'il a connu avec la sélection du Chili et dont il est proche.

Faire venir Vidal sur la Canebière serait un formidable coup pour le club phocéen, mais de base il apparaît très compliqué. Déjà parce que le joueur de 33 ans évolue à l'Inter Milan, où cela se passe plutôt bien pour lui, avec un autre entraîneur qui l'apprécie, Antonio Conte. Ensuite parce que son salaire est copieux (6,5 M€ par an) et enfin parce qu'il jouera la Ligue des Champions la saison prochaine en restant avec les Nerazzurri.

Arturo Vidal a préféré décliner

Si Pablo Longoria a vite tenu à calmer les ardeurs en expliquant que le Chilien était trop cher pour l'OM, il restait un mince espoir grâce à la connexion particulière entre Vidal et Sampaoli. Mais comme l'explique La Provence, malgré le contact établi entre les deux hommes et la tentative de l'entraîneur argentin de le convaincre de le rallier, Vidal a préféré décliner la proposition.

L'OM ne pourra donc pas bénéficier de l'apport de ce joueur d'expérience pour la saison prochaine. Une autre cible « made in Sampaoli » se nomme Thiago Almada et a été évoqué par Pablo Longoria mercredi. Là, plus que le salaire, c'est le tarif de la clause qui est rédhibitoire puisqu'elle s'élève à 20 M€. Le Vélez Sarsfield, club du milieu de terrain de 20 ans, pourrait cependant être moins gourmand.