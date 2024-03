Manchester City : l’appel totalement loufoque entre John Cena et Erling Haaland

Depuis son arrivée à Manchester City à l’été 2022, Erling Haaland a pris une nouvelle envergure. Désormais considéré unanimement comme l’un des meilleurs joueurs du monde, le buteur norvégien empile les buts et a remporté un triplé historique dès sa première saison dans le nord de l’Angleterre. Figure des Skyblues de Pep Guardiola, le cyborg de 23 ans a d’ailleurs été choisi par son club pour annoncer la tournée estivale à venir pour lui et ses coéquipiers. Et pour cette vidéo de promotion, le transfuge du Borussia Dortmund réalise un appel vidéo avec la star du catch et acteur John Cena, déguisé en Erling Haaland.

À travers cette vidéo hilarante, on y apprend que les pensionnaires de l’Etihad Stadium disputeront quatre rencontres à travers les États-Unis. Ainsi, Manchester City, comme confirmé dans un communiqué paru dans le même temps, jouera contre le Celtic Glasgow à Chapel Hill (23 juillet), l’AC Milan à New York (27 juillet), le FC Barcelone à Orlando (30 août) puis Chelsea à Colombus (3 août). Un programme chargé qui a fait le bonheur de John Cena selon le post des Cityzens.