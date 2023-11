L’annonce fracassante de Lionel Messi pour son avenir

Leo Messi coule désormais des jours heureux à l’Inter Miami. Même si sa franchise n’a pas atteinte les plays-offs, l’Argentin a retrouvé le sourire en Floride après deux années difficiles au PSG. Il a tout de même profité du club de la capitale pour se frotter au plus haut niveau et décrocher la dernière étoile qu’il manquait à son immense palmarès, c’était aussi la plus belle, celle de champion du monde. Il est parvenu à la décrocher au terme d’une finale d’anthologie face à la France de Kylian Mbappé.

Ce titre au Mondial lui a également ouvert les portes d’un 8e Ballon d’Or, qu’il s’est vu remettre lundi dernier au théâtre du Châtelet à Paris, devant Erling Haaland et Mbappé. Une forme d’accomplissement ultime pour celui qui vit, à 36 ans ses dernières années de joueur de football. «Le fait que je sois devenu champion du monde et que j’aie atteint tous les objectifs que je m’étais fixés au cours de ma carrière m’a permis de mener une réflexion au-delà de l’aspect sportif, de penser aussi au bien-être de toute ma famille», explique la Pulga dans son choix de quitter la France pour les États-Unis.

Pas de retour au Barça ni en Europe

Dans cet entretien accordé à France Football, la Pulga fait d’autres annonces sur son avenir. L’Argentin confirme qu’un retour au Barça n’a pas pu se faire malgré les intentions des Catalans. Il ne reviendra pas non plus en prêt cet hiver. «J’aurais effectivement pu revenir au Barça, mais ça n’a pas pu se réaliser. Quand j’ai dû quitter le club (en 2021), ça s’est fait comme ça. (…) Ma première idée a toujours été de rentrer chez moi, de pouvoir jouer de nouveau à Barcelone et d’y prendre ma retraite comme j’en avais toujours rêvé. Mais ça n’a pas été possible. Nous avons donc pris la décision de venir ici (à Miami, ndlr).»

Pas de regret donc pour Messi. Il ne reviendra pas dans le club de son cœur, ni même en Europe sauf pour y vivre pour son après-carrière, lui qui a toujours sa maison à Barcelone. «Je ne pense pas revenir jouer en Europe un jour. Bien sûr que ça me manquera jusqu’à la fin de ma vie de jouer la Ligue des champions ou de disputer la Liga. (…) Mais j’en ai profité autant que j’ai pu, je n’éprouve donc aucune frustration.» A la place, il tentera de qualifier l’Inter Miami en play-offs la saison prochaine mais aussi lutter pour une victoire en Copa America avec l’Argentine en 2024 pour ce qui sera peut-être son dernier tournoi international en sélection.