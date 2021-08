La suite après cette publicité

Le match entre Nice et Marseille a complètement dégénéré ce dimanche soir, et la rencontre n'est finalement jamais arrivée à son terme. Une sécurité dépassée, une ambiance électrique et une longue attente avant de savoir quel serait la suite des évènements, tant ingrédients qui ont donné du grain à moudre aux fans de foot sur Twitter. Bonne dégustation.