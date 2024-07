Jeux Olympiques 2024 : l’Argentine déclare la guerre à la France et aux Bleuets

Cette affiche était dans tous les esprits depuis le faux départ de l’Albiceleste. L’équipe nationale argentine des moins de 23 ans a réussi à se remettre d’un début difficile aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et se retrouve désormais en quarts de finale du tournoi, où elle affrontera la France à Bordeaux. De quoi remettre de l’huile sur le feu d’une rivalité bien ardente : «Merci à tous pour votre soutien et vos messages, vous ne savez pas à quel point il est gratifiant de représenter notre pays dans une compétition comme celle-ci. Nous savons déjà d’où nous venons et comment ils vont nous traiter en France, mais ne doutez pas que nous ferons tout notre possible pour porter à nouveau notre drapeau au plus haut niveau», avait déclaré Gerónimo Rulli qui avait tiré directement sur la France, insinuant un scandale d’arbitrage dans la défaite controversée face au Maroc (1-2) lors de la première journée du groupe B dans ces JO.

Il n’a pas fallu attendre beaucoup de temps avant que l’un des protagonistes principaux ne prenne la parole puisque quelques minutes après le coup de sifflet final, Jean-Philippe Mateta n’a pas mâché ses mots, lançant rapidement les hostilités avec la jeune Albiceleste. Le contexte sera particulier et les 66 millions de Français le savent aussi bien que les 45 millions d’Argentins : «L’Argentine, ce sont les derniers champions du monde, une équipe qui se retrouve toujours en finale des tournois qu’elle dispute. Mais pour l’instant, on va célébrer la qualification et on rentrera doucement dans ce match-là ensuite. Avec ce qui s’est passé récemment, tous les Français sont touchés. On verra ce qui va se passer en quart», avait lancé l’attaquant des Bleuets, confirmant l’envie du groupe tricolore d’en découdre. Mais à 10 572 km de Bordeaux où aura lieu ce duel alléchant en quart de finale de l’Euro, les journalistes argentins aussi ont lancé les hostilités.

Un conflit à l’échelle diplomatique !

La presse argentine se déchaîne ce mercredi : «Comme si la Coupe du monde au Qatar n’avait pas profondément pénétré la douleur. Comme si les sifflets adressés à Lionel Messi au Parc des Princes n’avaient pas été bruyants. Comme si la célèbre vidéo d’Enzo Fernández n’avait pas suscité autant de scandale parmi les joueurs français de Chelsea. Comme s’ils n’avaient pas hué l’hymne argentin à Saint-Étienne au point que les footballeurs ne pouvaient plus l’entendre. Comme si le Stade de France n’avait pas reçu les 7 de Los Pumas avec suffisamment d’hostilité. Comme si toute la morbidité de ces mois ne suffisait pas, il y aura un Argentine-France dans le football des Jeux Olympiques !», écrit en préambule le journal argentin Olé, avant de conclure dans ses dernières lignes en rappelant que les Sud-Américains seront seuls contre un pays tout entier «Un nouveau chapitre de cette rivalité moderne s’ouvre ainsi. Parce que le Brésil est un rival de toujours et que l’Allemagne est une constante dans les Coupes du monde, il n’y a aujourd’hui pas de plus grand adversaire pour l’équipe nationale argentine que la France. Et encore plus lors de Jeux Olympiques excessivement hostiles à nos athlètes. A Bordeaux, ils seront 11 contre 42 000, mais avec les encouragements de 45 millions».

L’avant-dernier épisode - cette fois non footballistique - s’est produit après la consécration de l’Albiceleste au Hard Rock de Miami contre la Colombie, en finale de la Copa América à cause de la chanson discriminatoire «ils jouent en France, mais ils sont tous originaires d’Angola» qu’Enzo Fernánez a entonné avec d’autres joueurs de la sélection. Tout cela a provoqué la gronde des coéquipiers français de Chelsea, une enquête interne lancée par la direction des Blues et une plainte rapide de la Fédération française de football (FFF) auprès de l’AFA et devant la FIFA : «Depuis que l’équipe de Lionel Scaloni a battu la France en finale de la Coupe du monde Qatar 2022 , une rivalité s’est créée entre les supporters et les pays, qui s’est de plus en plus développée en raison des déclarations des joueurs eux-mêmes, par exemple Kylian Mbappé dévalorisant la qualité du football sur notre continent et même aux Jeux Olympiques eux-mêmes, où à chaque fois que l’hymne argentin est joué, des sifflets se font entendre depuis les tribunes des stades», a résumé froidement le journal national Clarin. De nombreuses voix importantes du pays latino-américain, parmi lesquelles des politiciens ou d’autres sportifs de haut niveau, avaient effectivement défendu les joueurs de l’Albiceleste.

Ce vendredi à 19 heures, le Matmut Atlantique, créé en 2015 et d’une capacité maximale de 42 115 spectateurs, accueillera les quarts de finale entre l’Argentine et de la France, dans un match qui sent déjà la poudre : «Ils affronteront la France dirigée par Thierry Henry dans un face-à-face épicé après que les relations entre les pays se soient détériorées depuis l’élimination en huitièmes de finale à la Coupe du monde 2018 en Russie puis la finale remportée par l’Albiceleste au Qatar 2022 et la chanson raciste lors des célébrations du titre de la Copa América dans un live Instagram d’Enzo Fernández, jusqu’à ce qui s’est passé dans la compétition actuelle depuis la polémique scandaleuse du match contre le Maroc et la fièvre des footballeurs argentins avec une réclamation de l’AFA incluse», rappelle ce mercredi le média TyC Sports. Forcément, ce quart de finale s’annonce particulièrement tendu, en tribunes, mais aussi sur le terrain, avec des joueurs français qui auront à cœur de se venger. Le grand gagnant rejouera lundi 5 août contre le vainqueur du match entre l’Égypte et le Paraguay.