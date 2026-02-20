Inter Milan : énorme tuile pour Lautaro Martinez

Auteur de 18 buts en 35 matches cette saison, Lautaro Martinez continue d’empiler les buts avec l’Inter Milan. Attaquant racé au profil différent, l’Argentin est toujours aussi important pour les Nerazzurri, qui viennent de s’incliner lors du barrage aller de la Ligue des Champions sur la pelouse de Bodo/Glimt (3-1). Et alors qu’ils devront faire une remontada la semaine prochaine, les Italiens ne pourront pas compter sur leur capitaine argentin.

Sorti sur blessure en Norvège, le buteur de 28 ans est blessé comme l’explique l’Inter dans un communiqué : «Lautaro Martinez a subi des examens médicaux et instrumentaux ce matin à l’Institut Humanitas de Rozzano. Ces examens ont révélé une élongation du muscle soléaire de sa jambe gauche. L’état de l’attaquant argentin sera réévalué la semaine prochaine.» Un énorme coup dur pour l’Argentin qui devrait être absent un mois selon la presse italienne.