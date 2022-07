AS Roma : Paulo Dybala raconte son mercato compliqué

La suite après cette publicité

L'été de Paulo Dybala aura été compliqué. En fin de contrat avec la Juventus, l'Argentin de 28 ans n'avait pas prolongé son contrat avec le club turinois et était finalement parti libre au 30 juin dernier. Courtisé par plusieurs écuries européennes, dont l'Inter Milan qui en faisait un temps une priorité, il s'est finalement engagé à l'AS Roma pour travailler sous les ordres de José Mourinho. Un été lourdement agité pour l'international argentin, sur lequel il a accepté de revenir lors de sa conférence de présentation ce mardi.

En premier lieu, l'attaquant est revenu sur son triste départ de la Vieille Dame. «Le directeur général (Maurizio, ndlr) Arrivabene a été clair dans ses déclarations. Nous avions un accord à signer en octobre, le club nous a demandé d'attendre et rien. En mars, nous avons reçu une information du club disant que je ne faisais pas partie du futur projet. Ce n'était pas un problème financier, mais le club a pris un chemin différent avec l'entraîneur, j'ai parlé avec eux. J'ai dit que si c'était leur choix, ce n'était pas un problème pour moi».

«Je n'ai pas été trahi par l'Inter Milan»

Il est également revenu sur sa fausse-arrivée à l'Inter Milan, qui était pourtant l'un des premiers clubs à s'intéresser à lui avant de rapidement lâcher cette piste pour privilégier le retour de Romelu Lukaku. «Je ne me suis pas senti trahi par l'Inter. Depuis la fin de mon contrat avec la Juve, mes agents ont parlé à de nombreuses équipes. Vous (les médias) avez beaucoup parlé de certaines équipes en particulier. Marotta (directeur sportif de l'Inter Milan) et moi avons une bonne relation. À un moment donné, Tiago Pinto (DS de l'AS Roma) est arrivé à Turin et les choses ont changé».

Finalement parti du côté de la Roma, où il a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2025, Paulo Dybala avoue avoir été séduit par José Mourinho et Francesco Totti. «C'était un immense plaisir de parler à Mourinho. J'ai eu le plaisir de rencontrer le président, son fils, j'ai parlé avec Tiago Pinto. L'appel de chacun était une démonstration d'affection. Le club m'a donné des repères importants, du sérieux, de l'enthousiasme. Je vais essayer de donner le meilleur de moi-même, d'apporter mon expérience pour continuer à gagner.» Avant le prochain Mondial 2022, en novembre prochain, l'objectif est donc de taille pour la Joya.