Une légende d'Arsenal défend Alexandre Lacazette

Les dossiers Gabriel et Willian bouclés, Arsenal ne compte pas s'arrêter là. Les Gunners visent du lourd avec Houssem Aouar, Thomas Partey ou Coutinho. Et pour ça, il faut de l'argent et donc vendre certains joueurs, dont possiblement Alexandre Lacazette, qui a notamment des touches avec l'Atlético. Selon Nigel Winterburn, légendaire latéral des Gunners, ce serait une erreur de le laisser partir.

Dans le Daily Star, celui qui a disputé 440 matchs avec le club du Nord de Londres préfère ne pas s'attarder sur les statistiques qui peuvent être jugées comme décevantes (12 buts): « j'ai toujours dit que Lacazette est un joueur que j'aime vraiment, je pense qu'il est le seul avant-centre d'Arsenal à équilibrer le jeu mieux que quiconque au club. Mais beaucoup de gens pensent que son total de buts n'est pas assez bon, même si je pense qu'il faut regarder la situation dans son ensemble ».