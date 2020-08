ASSE : une enquête judiciaire ouverte après le "bizutage" de jeunes apprentis

Dans la soirée d’hier, l’ASSE dénonçait, via un communiqué, des «faits inacceptables» perpétués au sein de son centre de formation le soir de la finale de Coupe de France. Deux jeunes apprentis footballeurs (de 15 et 16 ans) auraient en effet été roués de coups de bâtons par trois de leurs aînés alors qu’ils regagnaient leur dortoir après avoir visualisé le match entre Saint-Etienne et le PSG. Quelques jours après les faits, les victimes se seraient confiées à des éducateurs, ce qui aurait entraîné le communiqué du club.

Dans ce dernier, les Verts annonçaient que «deux pensionnaires ont ainsi été convoqués à un entretien préalable à une éventuelle sanction et mis à pied à titre conservatoire. Un troisième a fait l’objet d’une exclusion temporaire. Devant la gravité supposée des incidents qui lui ont été rapportés, l’ASSE a également déposé plainte». Ajoutant ensuite que le club était «prêt à collaborer avec les autorités afin de déterminer précisément toutes les responsabilités.» Et cet après-midi, l’AFP révèle qu’une enquête judiciaire, confiée à la brigade de recherches de la gendarmerie de Saint-Etienne, serait ouverte pour «coups et blessures volontaires» suite à ce «bizutage» et au dépôt de plainte contre X de l'ASSE. Une affaire dont ce serait bien passé le club au moment de lancer sa saison.