ASSE : un bizutage au centre de formation tourne mal

Ces dernières semaines, l’AS Saint-Étienne a alimenté l’ensemble des médias français après la mise à l’écart de Stéphane Ruffier. Tout semblait rentrer dans l’ordre, ce dernier étant réintégré dans le groupe, et on pensait alors que les Stéphanois allaient avoir la possibilité de préparer leur rentrée sereinement. Mais il en serait tout autre. Via un communiqué officiel, l’ASSE a déclaré avoir été informé de faits inacceptables qui se seraient produits au sein de son centre de formation, le soir de la finale de la Coupe de France la semaine dernière.

En effet, parmi plusieurs pensionnaires du centre présents ce soir-là, certains auraient profité de l’occasion pour bizuter quelques-uns des petits nouveaux arrivants, en les rouant de coups. Malgré une commotion, leur état de santé n’a pour autant nécessité aucune hospitalisation. Deux pensionnaires du centre ont ainsi été convoqués à un entretien préalable à une éventuelle sanction et mis à pied à titre conservatoire, s'ajoutant à cela une plainte déposé à l'encontre de ces derniers.