Mercato : Chelsea prépare encore un coup lunaire à 68 M€ !

Cette saison, Chelsea a prouvé qu’avoir beaucoup d’argent n’était pas toujours synonyme de succès sur le plan sportif. Depuis l’arrivée du nouveau propriétaire Todd Boehly, le club londonien dépense des sommes astronomiques sur le marché des transferts. Les recrues ne se comptent même plus. Au total, le club a dépensé plus de 600 millions d’euros depuis l’été dernier et 16 nouveaux joueurs ont débarqué. Mais cela n’a pas suffi sportivement et les premiers mauvais résultats ont eu la peau de Thomas Tuchel. L’arrivée de Graham Potter contre 25 millions d’euros n’a rien changé non plus puisqu’il vient d’être limogé par la direction des Blues. Le technicien anglais, malgré un effectif XXXL, n’a pas su redresser la barre.

La presse anglaise révélait d’ailleurs que la multitude de joueurs dans l’effectif (quasiment 40 joueurs) n’avait pas du tout aidé. Il arrivait parfois que le coach fasse des entraînements avec plus de 35 joueurs, ce qui est loin d’être simple. Les supporters de Chelsea ont aussi pointé du doigt la logique du recrutement qui n’est pas toujours très clair. Le club a finalement empilé les profils et les joueurs à potentiel sans aucune cohérence. Preuve en est, malgré les sommes astronomiques dépensées, Chelsea n’a toujours aucun vrai attaquant de pointe. Avec une 11e place au classement et le départ de Graham Potter, les Blues cherchent à se reconstruire et sont donc à la recherche, encore une fois, d’un nouveau coach (Luis Enrique serait la piste numéro un). Symbole d’un premier échec dans le projet de Todd Boehly.

Sa valeur a été multipliée par 4

Et alors qu’on s’attendait à peut-être voir Chelsea changer de stratégie, il n’en est visiblement rien. La Gazzetta Dello Sport révèle ce mercredi que Chelsea aurait ciblé la révélation Rasmus Højlund pour le poste d’attaquant cet été. Le jeune buteur norvégien (20 ans) explose cette année avec l’Atalanta. Auteur de 14 buts et 5 passes décisives en 28 matches cette saison, il s’est imposé comme l’un des plus gros talents à son poste. Son profil athlétique impressionne (flashé à 35 km/h et très solide dans le duel) et son année 2023 commence fort. De quoi convaincre Chelsea d’encore une fois casser sa tirelire.

Le journal au papier rose révèle que les Blues sont prêts à débourser 68 millions d’euros pour l’arracher à l’Atalanta qui l’a recruté pour 17 millions d’euros il y a moins d’un an. La Dea espère le conserver encore une saison mais sait que sans une qualification en Ligue des Champions, il sera très compliqué de refuser une offre aussi importante. Et Chelsea a déjà commencé à avancer dans ce dossier puisque le président de l’Atalanta Antonio Percassi était invité à assister au match de C1 entre Chelsea et Dortmund. L’occasion d’établir un premier contact avec les dirigeants londoniens. Mais cette possible nouvelle folie du côté de Chelsea interroge, car le club doit dégraisser considérablement son effectif cet été, n’a pas encore d’entraîneur qui puisse valider ou non le profil, et a surtout toujours 10 attaquants à disposition. Les erreurs du passé n’ont visiblement pas encore servi de leçon à Chelsea.