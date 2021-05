Euro Espoirs : l'Allemagne et le Portugal rejoignent le dernier carré

Après l'élimination des Bleuets dans le temps additionnel par les Pays-Bas, et la qualification de l'Espagne pour le tour suivant après prolongations face à la Croatie, les deux derniers quarts de finale de l'Euro Espoirs se tenaient ce soir avec une première rencontre spectaculaire entre le Portugal et l'Italie. La jeune Seleçao pensait avoir fait le plus dur en prenant deux fois deux buts d'avance grâce à Mota, dont un magnifique retourné acrobatique (6e, 31e) mais les Italiens sont revenus à chaque fois, d'abord par Pobega avant la pause (45e), puis Scamacca (60e) et Cutrone (88e), qui répondaient au but de Ramos (68e).

La rencontre s'est joué en prolongation où la Squadra Azzurra s'est rapidement retrouvée à dix après l'expulsion de Lovato (91e). C'est finalement Jota, en sortie de banc, qui a fait la différence (109e) avant que Conceição n'envoie définitivement les Portugais en demi-finales (119e, 5-3 score final). Dans l'autre match entre le Danemark et l'Allemagne, il a aussi fallu avoir recours aux prolongations. Les Danois ont ouvert le score grâce à Faghir (69e) avant de voir Nmecha égaliser en toute fin de match (88e). Après le temps réglementaire, Burkardt a pensé avoir fait le plus dur en donnant l'avantage aux Allemands (100e), mais Nelsson, sur penalty, a remis les deux équipes à égalité (108e). Au bout du suspense, l'Allemagne a remporté la terrible séance des tirs au but 6 à 5 et retrouvera donc les Pays-Bas en demies alors que le Portugal sera lui opposé à l'Espagne dans le dernier carré de cet Euro Espoirs.