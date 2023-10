JT Foot Mercato : les gros oubliés du mercato à la recherche d’un club

Bientôt la fin du chômage

Nous sommes en octobre, mais de nombreux joueurs professionnels sont encore à la recherche d’un club malgré leur CV plus que convaincant. Par exemple, en ce moment, il y a le cas Jérôme Boateng qui fait couler beaucoup d’encre. Confronté à un manque de solutions défensives, le Bayern Munich envisage de lui proposer un contrat. Le défenseur allemand s’entraîne depuis plusieurs jours avec le club pour se maintenir en forme après la fin de son contrat avec l’Olympique Lyonnais. Une décision qui fait polémique en Allemagne où l’opinion publique est contre le joueur depuis les accusations de violences conjugales à son encontre. Et on est proche de la fin de carrière pour David De Gea. Poussé vers la sortie par Manchester United cet été, l’Espagnol ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. D’après la presse ibérique, l’Atlético garde toujours un œil sur lui. Mais l’Arabie saoudite semble être l’une des seules options encore d’actualité. D’ailleurs, Jesse Lingard pourrait être la prochaine star de Premier League à rejoindre le championnat saoudien. L’Anglais s’entraîne avec le club saoudien Al-Ettifaq après avoir quitté Nottingham Forest à la fin de la saison dernière. Pour Xeka, d’après la presse anglaise, il pourrait rapidement poursuivre sa carrière du côté de l’Angleterre. Everton et Crystal Palace seraient intéressés. On n’oublie pas Eden Hazard. Libre depuis son départ du Real Madrid au début de l’été, le Belge ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait, il pense même à la retraite. Après 3 belles saisons en Grèce, Yann M’Vila est en quête d’un nouveau défi. En septembre, le club saoudien d’Al-Shabab surveillait de près son profil selon nos informations, mais ça n’a pas abouti à un accord. Après deux saisons à Al-Sadd, au Qatar, André Ayew avait fait le choix de revenir en Angleterre en février 2023 pour rejoindre Nottingham Forest. Après avoir disputé 13 rencontres de Premier League, l’attaquant avait prouvé par ses performances qu’il n’avait rien perdu de son talent.

Le Messi burger

Le propriétaire de l’Inter Miami a fait une promesse à Messi et au Barça dans un entretien accordé à Marca. «L’avenir avec Leo Messi a de nombreuses pages à raconter et parmi elles, l’une des promesses faites à l’Argentin était de dire au revoir aux supporters de Barcelone. Son départ de Barcelone n’a pas été agréable, il n’a pas pu dire au revoir à son club qui l’a accueilli étant enfant, et je crois que les circonstances n’étaient pas celles que voulait Lionel. Je lui ai donné mon engagement de faire tout mon possible à l’avenir pour qu’il ait l’occasion de dire au revoir à ses supporters à Barcelone», raconte Jorge Mas, qui laisse sous-entendre qu’une rencontre amicale entre l’Inter Miami et le FC Barcelone pourrait voir le jour. Bon en attendant, Messi fait des Burgers. Après les chips, La Pulga s’attaque au graal de la cuisine américaine. L’attaquant de l’Inter Miami a lancé un nouveau Messi Burger, qu’il sera possible de manger dans les Hard Rock Hotel de Tenerife, Marbella et Ibiza. Il est composé d’un poulet croustillant à la Milanaise servie sur un pain artisanal grillé, agrémenté de fromage provolone, d’une mayonnaise aux herbes, de tomates fraîches et de roquette.

Les officiels du jour

Présent au club depuis son arrivée en provenance de Liverpool lors de l’été 2016, le milieu offensif espagnol, Luis Alberto a étendu son bail avec le club italien de la Lazio Rome. «Le S.S. La Lazio annonce que le footballeur Luis Alberto a prolongé le contrat qui le lie au club Biancoceleste pour les quatre prochaines années», peut-on lire dans le communiqué publié ce lundi soir par le club de la capitale italienne. Et le Bayer Leverkusen a annoncé la prolongation de Jeremie Frimpong. Alors que son contrat expirait en juillet 2025, le piston droit est désormais lié avec les pensionnaires de la BayArena jusqu’en 2028. Connu pour sa capacité à former des pépites, le Borussia Dortmund possède un nouveau joyau en la personne de Jamie Bynoe-Gittens. Et ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le club allemand a décidé de prolonger sa pépite jusqu’en juin 2028.