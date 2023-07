Barça : les statistiques folles d’Inigo Martinez en Liga

La suite après cette publicité

Libre de tout contrat, Inigo Martinez a décidé de donner un nouvel élan à sa carrière en s’engageant du côté du FC Barcelone. Une belle opération réalisée par le Barça qui s’est attaché les services d’un joueur doté d’une grande expérience en Liga comme l’informe le Mundo Deportivo.

Lancé dans le grand bain à l’âge de 20 ans avec la Real Sociedad, Inigo Martinez s’est depuis imposé comme l’un des meilleurs défenseurs centraux du championnat espagnol. Depuis la saison 2011-2012, il est le joueur qui a réussi le plus grand nombre de duels aériens remportés, soit 859. Agile dans les airs, il le prouve aussi sur le pré avec le plus grand nombre de dégagements effectués (883) avec Gérard Piqué et Diego Godin. Enfin, l’une des dernières caractéristiques qui le définit comme un joueur complet à son poste est sa capacité à récupérer des ballons. Que ce soit avec la Real Sociedad ou l’Athletic Bilbao, le natif d’Ondarroa comptabilise jusqu’à ce jour 1971 récupérations. Nul doute le joueur de 32 ans complétera à merveille la défense du FC Barcelone la saison prochaine mais risque de donner des maux de tête à son entraîneur, Xavi Hernandez, qui sera confronté à des choix difficiles dans la mesure où son équipe regorge de talents.

