Bosnie : au cœur des critiques, Miralem Pjanic pourrait prendre sa retraite internationale

Prêté par le FC Barcelone au Besiktas cette saison, Miralem Pjanic pourrait bien ne plus porter le maillot de la sélection bosnienne. En effet, il a été écarté de la sélection et n’a pas été convoqué mardi pour la rencontre face à l’Ukraine (0-2). Une situation qui pourrait le pousser à prendre sa retraite internationale, comme l’indique Sport.

L’ancien milieu de terrain de la Juventus a été photographié après la défaite face à la Finlande (1-3) dans un bar, en train notamment de fumer une chicha. La Fédération bosnienne l’a immédiatement mis à l’écart, même si aucun communiqué officiel n’a pour l’instant été publié.

OFFICIAL: Miralem Pjanić has been dropped from the Bosnian national team. He played 66 minutes vs Finland and was booed off for his poor display. #BIH 🇧🇦



Multiple news outlets reporting Pjanić was smoking hookah and drinking the night before the match.. Let a whole country down. pic.twitter.com/BbCeoa3ohz