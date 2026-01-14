Lionel Messi a refusé une offre d’1,4 milliard d’euros

Lionel Messi fait les beaux jours de l’Inter Miami. Mais ce n’est pas un secret, l’Arabie saoudite rêve toujours de l’attirer dans ses filets. Al-Hilal avait tenté sa chance en 2023. Si l’Argentin était séduit, sa famille a poussé pour qu’il signe en Floride. Al-Ittihad avait aussi tenté de recruter la Pulga cette année-là. Et Anmar Al Haili, président d’Al-Ittihad, espère toujours y parvenir. Ses propos sont relayés par Marca.

La suite après cette publicité

«Si Messi accepte de signer avec Al Ittihad, je lui proposerai un contrat où il pourra gagner le montant qu’il souhaite, aussi longtemps qu’il le souhaite, même à vie (…) Oui, je l’avais contacté à la fin de son contrat avec le PSG. Je lui avais proposé 1,4 milliard d’euros. Il a refusé une offre aussi importante pour le bien de sa famille, malgré mes efforts pour les convaincre. Il n’a pas hésité à décliner l’offre car la famille est plus importante que l’argent. Je le respecte, et Al-Ittihad sera toujours ravi de le revoir. Il peut revenir quand il le souhaite. La présence de Messi en Arabie saoudite, portant notre maillot, ne représente rien pour moi financièrement. Nous célébrerions le titre de champion avant même son début, car nous aurions le meilleur joueur de l’histoire du football.»