Mercato OM : quel avenir pour Vitinha ?

Son arrivée avait pourtant tous les airs d’un blockbuster hivernal. Voilà maintenant presque un an qu’un certain Vítor Manuel Carvalho Oliveira a plié bagages pour quitter Braga et s’installer à Marseille en échange d’une enveloppe assez dorée de 25 millions d’euros (+ 7 millions d’euros de bonus). L’attaquant portugais, Vitinha, arrivait donc à l’OM avec un statut loin d’être simple à endosser puisque son transfert reste aujourd’hui le plus cher de l’histoire du club phocéen devant Dimitri Payet. L’attente a d’ailleurs été plutôt longue avant de voir le Portugais faire trembler les filets. En effet, le natif de Cabeceiras de Basto a inscrit son premier et son deuxième but sous ses nouvelles couleurs, le 16 avril 2023 contre Troyes en championnat au stade Vélodrome. Une belle prestation tant espérée par le peuple marseillais après trois mois de disette sous le maillot phocéen.

Pour sa première saison complète à l’OM, du mieux s’est fait ressentir mais sans jamais conserver une certaine constance dans les prestations. En effet, à la mi-saison, Vitinha affiche un compteur de 3 buts et 2 passes décisives en 17 rencontres disputées en Ligue 1 avec l’OM. A noter également des copies irrégulières rendues dans les phases de groupes d’Europa League où il n’a marqué qu’à une seule reprise contre l’AEK Athènes. Une situation qui pèse personnellement le joueur : «ça n’a pas toujours été facile. Les choses ne se passent pas toujours comme on le souhaite. Les résultats ne viennent pas toujours. C’est un moment comme ça que j’ai vécu. Le coach s’en est rendu compte. J’étais un peu triste en effet alors que je suis quelqu’un de jovial, avec la joie de vivre. Des gens m’ont aidé à ce que je sois heureux, heureux avec les gens», avait d’ailleurs déclaré le Portugais de 23 ans au début du mois de décembre.

Le mercato de l’OM condamne Vitinha…

Mais l’avenir de Vitinha pourrait bel et bien s’écrire loin des Bouches-du-Rhône. L’OM est arrivé en force dans un dossier ces derniers jours et s’apprête à griller la concurrence pour la signature de Faris Moumbagna. Les négociations ont été parfaitement menées en discrétion par le trio de direction composé de Pablo Longoria, Mehdi Benatia et Stéphane Tessier. Selon les informations de nos confrères de RMC Sport, son arrivée à Marseille serait même imminente. Un accord entre le club phocéen et le FK Bodø/Glimt a été trouvé pour un montant avoisinant les 8 millions d’euros. Un contrat de quatre ans et demi attend le natif de Yaoundé. C’est un grand coup pour les Marseillais qui enrôlent ici un attaquant puissant et complet pour parfaitement compléter la rotation offensive de l’OM qui devrait ainsi être bien bouchée pour le développement de Vitinha. Ce dernier devra faire face à une concurrence désormais composée de la recrue Moumbagna, de Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaïla Sarr, Joaquin Correa, Iliman Ndiaye mais aussi le jeune François Mughe. La signature programmée de Faris Moumbagna semble donc sonner le glas de l’aventure marseillaise de Vitinha, même si les échéances sont nombreuses pour l’OM dans les prochaines semaines.

Mais malgré un brouillard à l’horizon, l’attaquant portugais peut compter sur un soutien indéfectible de son entraîneur, Gennaro Gattuso, qui n’a pas cessé de monter au front pour le défendre : «En ce qui concerne Vitinha, depuis mon arrivée il a beaucoup joué. Ce changement de système lui a fait du bien. Il peut bien faire, il a des caractéristiques bien précises, il sait garder le ballon et sait occuper l’adversaire avec le pressing. Vitinha est un joueur de l’OM, donc je m’attends à ce qu’il donne le maximum. On verra ce qu’il se passera par la suite. Mais je lui démontre jour après jour qu’il est important pour moi, sur la façon dont je le traite», a expliqué l’ancien entraîneur du Napoli. Selon Gattuso, le montant du transfert a installé une pression supplémentaire dans l’esprit de Vitinha, une étiquette dont souffre le joueur de 23 ans. A voir désormais ce que la fin du mois de janvier va laisser augurer à l’attaquant portugais qui pourrait animer la fin de mercato marseillaise. Une chose est sûre, la direction du club phocéen ne retiendra pas son international espoir lusitanien en cas de belle offre, d’autant qu’il y a des marques d’intêret à son sujet depuis le début du mois de janvier. Suffisant pour le laisser partir ? Réponse au maximum le 31 janvier…