Real Madrid : un surprenant club veut attirer Eden Hazard

Eden Hazard vit une nouvelle saison compliquée au Real Madrid. L’ancien joueur de Chelsea, souvent gêné par des blessures, a assisté à la victoire des Madrilènes mercredi soir face à l’Athletic Bilbao (1-0) depuis le banc de touche, sans même entrer en jeu, ce qui ne va sûrement pas éteindre les rumeurs concernant son avenir et un possible départ de la capitale espagnole.

En tout cas, un club est prêt à l’accueillir : Westerlo. Actuellement premier de la Division 1B en Belgique, son directeur général, Hasan Cetinkaya, pense pouvoir attirer Hazard à la fin de sa carrière. « Je pense que je peux le considérer comme un ami », a déclaré l’ancien directeur sportif de Fenerbahçe à la RTBF. « Je l’ai rencontré quand il était à Lille et il m’a promis qu’il jouerait pour Fenerbahçe un jour. Westerlo, ça devient plus difficile, mais on ne sait jamais. Il pourrait terminer sa carrière ici. »