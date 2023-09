LOSC : Samuel Umtiti donne des nouvelles sur son état de forme

Un bol d’air frais. Titularisé pour la première fois de la saison avec le LOSC ce samedi face à Rennes (2-2), Samuel Umtiti a rendu une copie qui appelle à l’optimisme en vue des échéances à venir de son club. S’il assure s’être bien senti pendant la rencontre, le champion du monde 2018 estime encore avoir une marge de progression sur le plan physique.

«Je me suis senti bien. En toute honnêteté, il n’y a qu’en enchaînant les matchs que je vais me sentir de mieux en mieux, a confié l’ancien Barcelonais au micro de Prime Video. On fait des entraînements très intenses avec le coach, je sais que je dois enchaîner comme la saison passée. Il m’avait fallu quelques matches pour retrouver un niveau physique parfait. Je pense que j’ai encore une marge de progression physique pour enchaîner et répéter les efforts, c’est la suite logique.»