Chelsea vise un milieu de Leicester

Après avoir intronisé Enzo Maresca sur son banc, Chelsea compte bien profiter du mercato estival pour ajuster son effectif et ainsi réaliser un exercice 2024-2025 plus reluisant. Dans cette optique et selon les dernières informations de The Athletic, les Blues ont pris contact avec Leicester City pour exprimer leur intérêt pour la signature de Kiernan Dewsbury-Hall.

Sous contrat jusqu’en juin 2027, le milieu de terrain de 25 ans est considéré comme un ajustement parfait pour le style de football du nouvel entraîneur de la formation londonienne. Si aucune offre formelle n’a, pour l’heure, été proposée, les deux hommes se connaissent très bien puisqu’ils se sont côtoyés la saison passée lors de la montée des Foxes en Premier League.