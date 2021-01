Lens : Facundo Medina suivi par Manchester United

La suite après cette publicité

Auteur d'un bon début de saison avant de connaître une période de moins bien, puis de se blesser, Facundo Medina (21 ans) vit des premiers mois inégaux en Europe. Débarqué l'été dernier en provenance de Talleres en Argentine contre 3,5 M€, le défenseur central a déjà tapé dans l'œil d'un grand club anglais. Selon la Voix du Nord, Manchester United surveille avec attention ses performances.

Le gaucher ne devrait pas quitter les Sang et Or cet hiver mais il s'annonce comme un possible joueur partant lors de la prochaine intersaison. «Si on peut perdre Medina cet hiver ? On peut perdre n'importe quel joueur en ce moment parce que c'est une période de mercato ouvert. C'est au-dessus de moi » a tout de même concédé Franck Haise en conférence de presse ce mardi.