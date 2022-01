PL : le North London derby entre Tottenham et Arsenal reporté

Cela ne faisait guère de doutes au regard de la situation ces dernières heures, mais la Premier League a officialisé ce samedi le report du North London derby opposant Tottenham à Arsenal, initialement prévu ce dimanche (17h30) dans le cadre de la 22ème journée du championnat anglais. « Arsenal ayant moins que le nombre requis de joueurs disponibles pour le match (13 joueurs de champ et un gardien de but), le conseil a accepté la candidature du club », précise le communiqué de la PL.

La suite après cette publicité

« Nous savons à quel point ce match signifie pour nos fans du monde entier, mais la Premier League a pris la décision de reporter le match, car de nombreux joueurs de notre équipe ne sont actuellement pas disponibles en raison de COVID-19, de blessures existantes et récentes, en plus des joueurs absents avec leur pays à la CAN », indique le communiqué publié par les Gunners, qui avaient effectué cette demande de report vendredi. Mikel Arteta est notamment privé de Xhaka (suspendu), Odegaard (Covid), Partey et Elneny (CAN) au milieu de terrain. Il s'agit de la 2ème rencontre de ce week-end reportée, après Burnley-Leicester.