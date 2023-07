Affaire Pape Gueye : le TAS lève l’interdiction de recrutement contre l’OM

L’affaire Pape Gueye va enfin connaître son dénouement. En juillet 2020, le milieu de terrain sénégalais s’engageait avec Watford, avant de se rétracter pour filer à l’Olympique de Marseille. Ce qui avait obligé le club anglais à saisir la FIFA. L’instance dirigeante avait ensuite condamné l’OM à une interdiction de recrutement pour deux mercatos et a infligé une suspension au joueur. Alors que l’OM avait décidé de faire appel, le club phocéen attendait toujours des nouvelles du Tribunal Arbitral du Sport.

Ce vendredi, L’Équipe informe que le TAS, basé en Suisse, a communiqué sa position aux différentes parties de l’affaire et a annoncé lever l’interdiction de recrutement contre l’OM. En revanche, le joueur sénégalais de 24 ans est lui condamné à une amende de 2,5 millions d’euros, suite à sa rupture de contrat avec Watford à l’été 2020. Une bonne nouvelle pour Pablo Longoria et la direction, qui espéraient obtenir gain de cause rapidement.

