OM : ça commence à paniquer pour les prolongations

À la fin de la saison, de nombreux joueurs de l'Olympique de Marseille seront en fin de contrat. C'est le cas notamment de Florian Thauvin et de Jordan Amavi. Le latéral gauche, qui revit totalement depuis l'arrivée à l'été 2019 d'André Villas-Boas sur le banc de l'OM, était présent en conférence de presse cette semaine et a évoqué ce sujet.

La suite après cette publicité

« Pour l’instant je suis concentré sur le championnat, sur les matches qui arrivent. Ce qui se passe dans les bureaux, c’est entre mes agents et le club, moi je suis concentré sur les matches. Il y a eu des discussions, mais pour l’instant c’est entre mes agents et le club. Moi je ne me fais pas de soucis, on verra », avait-il botté en touche.

L'OM doit répondre à la contre-proposition

Mais le temps presse. L'accord espéré n'a toujours pas été trouvé et il pourra, dès le premier janvier, s'engager avec le club qui lui plaît le plus pour s'y installer gratuitement. Dans son édition du jour, L'Équipe fait le point sur cela. Pablo Longoria, arrivé dans l'été, a dû reprendre en catastrophe ce dossier laissé à l'abandon par un Andoni Zubizarreta annoncé partant depuis un moment.

Les agents de l'ancien Niçois de 26 ans, qui touche 180 000 euros par mois comptent bien obtenir une rallonge conséquente, mais le problème c'est que les finances de l'OM sont dans le rouge depuis un long moment. Pour l'heure, son clan écoute les propositions des clubs intéressés, mais attend surtout un retour de Pablo Longoria, à qui ils ont fait une contre-proposition. La balle est dans le camp de l'OM, mais le temps presse…