OM : Jordan Amavi laisse planer le doute sur son avenir

La suite après cette publicité

Arrivé à l’Olympique de Marseille en provenance d’Aston Villa il y a maintenant deux saisons, Jordan Amavi a depuis ce jour alterné le bon et le moins bon sous le maillot phocéen. Ses performances en dents de scie ont décidé les dirigeants olympiens à oeuvrer cet été pour recruter une doublure d'expérience au poste de latéral gauche. Ces derniers sont passés à l'action en recrutant le Japonais Yuto Nagatomo. Un choix qui laisse tout de même présager que Jordan Amavi reste le numéro 1 à son poste. L'international nippon a 34 ans et s'approche doucement mais sûrement de la fin de sa carrière. Titulaire contre Metz et Lille, il profitait surtout de la suspension de Jordan Amavi.

Cette arrivée a en tout cas relancé le débat concernant une potentielle prolongation de Jordan Amavi. Mais alors que son contrat prendra fin à l’issue de la saison, l’international français de 26 ans a tenu à clarifier les choses en conférence de presse ce jeudi, affirmant que ce n’est pas à lui de gérer ces choses-là. «Pour l’instant je suis concentré sur le championnat, sur les matches qui arrivent. Ce qui se passe dans les bureaux c’est entre mes agents et le club, moi je suis concentré sur les matches. Il y a eu des discussions mais pour l’instant c’est entre mes agents et le club. Moi je ne me fais pas de soucis, on verra.»