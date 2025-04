Chelsea n’ira pas sur Kevin de Bruyne cet été

Passé par le club il y a une dizaine d’année, avant de connaître une explosion monumentale à Wolfsburg puis à Manchester City, Kevin de Bruyne ne devrait pas revenir à Chelsea à l’issue de son contrat actuel, selon le Telegraph. Malgré la volonté d’Enzo Maresca d’ajouter de l’expérience à un groupe très jeune, certains s’interrogent sur sa compatibilité avec Cole Palmer au sein d’une même équipe. Un contact avait également été pris avec Virgil Van Dijk avant la prolongation du défenseur central à Liverpool.

Les plans de transfert de Maresca seront probablement influencés par la qualification ou non de Chelsea pour la Ligue des champions. Actuel sixième de Premier League, Chelsea est lancé dans une course à quatre pour trois places en compagnie de Manchester City, Nottingham Forrest et Newcastle, les trois équipes devançant les Londoniens.