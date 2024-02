Everton : où en est Arnaut Danjuma, la recrue tant désirée par l’OL ?

Le mercato se joue parfois à rien. Cet hiver, Arnaut Danjuma en a fait l’expérience. Fortement désiré par l’Olympique Lyonnais qui souhaitait se renforcer sur les ailes, le Néerlandais a été séduit par la perspective de retrouver du temps de jeu régulièrement à quelques mois de l’Euro 2024. Pour achever de le convaincre, le natif de Lagos a bénéficié des conseils d’un certain Memphis Depay. Prêt à rejoindre Lyon, le footballeur âgé de 27 ans devaient toutefois patienter puisque les pensionnaires du Groupama Stadium devait convaincre Villarreal, le club auquel il appartient, et Everton, l’écurie qui l’a accueilli en prêt.

Mais les Toffees se sont montrés difficiles. Ils attendaient de trouver le successeur de Danjuma. Les Anglais avaient d’ailleurs bien avancé sur une piste, avant d’indiquer à l’OL qu’ils étaient intéressés par Jake O’Brien. Mais les Rhodaniens ont fermé la porte. Finalement, ils ont recruté le prospect Malick Fofana (18 ans) et Saïd Benrahma, arrivé en provenance de West Ham. Arnaut Danjuma, lui, a vu l’OL s’éloigner définitivement. Si un retour de flamme n’est pas exclu dans le futur, le joueur sous contrat jusqu’en 2026 va finir la saison avec les Blues de Liverpool.

Peu de temps de jeu et une blessure

Là-bas, il a vécu des dernières semaines agitées. Depuis notre information sur l’intérêt lyonnais le 29 décembre dernier, il a disputé 5 rencontres toutes compétitions confondues. Dans le détail, il a joué 3 matches de Premier League (Wolverhampton, Aston Villa et Fulham) et 2 de FA Cup (Crystal Palace et Luton Town). Le Néerlandais a été titulaire à 3 reprises, lui qui a passé 260 minutes sur le pré durant la période de mercato (0 but). Mais les choses se sont compliquées pour lui. Le 30 janvier, il s’est blessé à la cheville lors du match contre les Cottagers (0-0).

Depuis, il se soigne, lui qui a déjà manqué 3 rencontres de son équipe. Il y a quelques jours, le footballeur qui n’a pas été épargné par les pépins physiques durant sa carrière, est sorti du silence pour adresser un message aux supporters. «Merci , fidèles fans, pour m’avoir soutenu à travers toutes les épreuves. J’ai eu la chance de recevoir de nombreux messages me souhaitant tout le meilleur après m’être blessé. Heureusement, ce n’est pas grave du tout. Donc je devrais être de retour en un rien de temps. Votre soutien alimente ma résilience, et je travaille en coulisses pour un grand retour.»

Une saison décevante pour le moment

Selon la presse anglaise, il devrait faire son come back durant le mois de mars. L’occasion pour lui de retrouver les terrains et du temps de jeu. Jusqu’à présent, il a disputé 20 rencontres avec Everton, mais seulement 9 dans la peau d’un titulaire. Le temps de marquer 2 buts. Le dernier remonte au 2 septembre, soit un peu plus de 5 mois. En ce qui concerne les passes décisives, il n’en a pas encore délivré. Le Liverpool Echo parle d’un prêt "frustrant en termes de manque de temps de jeu" pour le Hollandais. Journaliste spécialiste du football anglais, Salim Baungally nous a parlé de la situation de Danjuma.

«C’est un cas particulier. Depuis quelques saisons, tel club veut le prendre, puis un autre veut en faire un titulaire. Au final, on ne sait pas trop où il est. À Everton, il joue de manière irrégulière. Il est tantôt titulaire, tantôt remplaçant, tantôt il n’est pas dans l’effectif. C’est en dent de scie permanent. Sur ses performances intrinsèques, là aussi franchement il est amorphe. Il est l’ombre de celui qu’il a été les deux trois saisons où il était bon à Villarreal. Il était en feu. Il était même à deux doigts de venir à West Ham à l’époque pour devenir un élément clé sur le côté gauche. Finalement, c’est Benrahma qui en avait profité. À Everton, Danjuma est une ombre alors qu’il était un joueur clé il n’y a pas si longtemps.» Le Néerlandais a promis aux supporters de revenir en force. Il n’a plus qu’à joindre l’acte à la parole.