Manchester United : Ruben Amorim lance déjà un avertissement à ses joueurs

Depuis quatre matchs, les supporters de Manchester United apprennent à découvrir leur nouvel entraîneur. Après deux ans et demi d’un Erik ten Hag lénifiant, Ruben Amorim a pour mission de relever le club. C’est loin d’être gagné dans cette institution au glorieux passé, mais incapable de s’installer durablement comme un candidat sérieux au titre en Premier League malgré des investissements toujours plus colossaux à chaque mercato. 12e au classement, le Portugais n’a pas tardé à mordre la poussière d’ailleurs, défait par Arsenal le week-end dernier 2-0.

C’est déjà sa première défaite à la tête des Red Devils et il prévient. Il y en aura d’autres à venir. « Nous sommes un grand club, mais nous ne sommes pas une grande équipe. Nous le savons, donc ce n’est pas un problème de le dire. Nous devons y croire davantage. Nous avons fait de bonnes choses, mais on sent qu’il y a encore beaucoup à faire. Nous devons être meilleurs dans le dernier tiers », assure le coach de 39 ans en conférence de presse, alors que son équipe s’apprête à recevoir Nottingham Forest ce samedi (18h30).

Un problème d’efforts

D’après lui, le poids de l’histoire de club est plus difficile à assumer qu’il n’y paraît. « Cela ne changera rien à la gloire passée, mais nos joueurs doivent comprendre que notre situation est difficile. Nous ne sommes pas la meilleure équipe du championnat, mais notre passé est le meilleur du championnat. » Il estime par exemple que son équipe ne fournit pas assez d’efforts. « Nous avons un problème, mais nous devons nous concentrer sur les petits détails. Il est par exemple impossible de gagner la Premier League sans une équipe qui ne court pas. »

Avec 107,7 kilomètres parcourus en moyenne par match, Manchester United est par exemple la 15e équipe de ce classement en Angleterre. « On peut faire un onze de départ avec les meilleurs joueurs de la planète, mais sans courir, ils ne gagneront pas. Nous devons courir comme des chiens fous, sinon nous ne gagnerons pas, explique Amorim, qui poursuit son avertissement. Le problème est de savoir s’ils peuvent y faire face. S’ils y sont habitués à l’entraînement, ils le feront en match. Ils peuvent s’améliorer. On ne peut pas être plus rapide, mais on peut courir plus à l’entraînement. » Ça a le mérite d’être clair.