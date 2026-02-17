Menu Rechercher
Racisme : match interrompu entre Benfica et le Real Madrid

Benfica 0-1 Real Madrid

Alors que le Real Madrid vient d’ouvrir le score sur la pelouse de Benfica, via un golazo de Vinicius Jr, le match a été interrompu. L’arbitre du match, François Letexier, a ainsi lancé le protocole spécial mis en place pour les insultes racistes. Et visiblement, elles ne viennent pas du public mais de Gianluca Prestianni, joueur de Benfica.

On a ainsi vu l’Argentin parler avec le Brésilien au moment de sa célébration, et tout de suite, le Madrilène est devenu fou et est allé chercher l’arbitre. Le numéro 7 merengue a ainsi indiqué à l’homme au sifflet que Prestianni l’avait insulté gravement. Affaire à suivre, alors que le match est toujours interrompu…

