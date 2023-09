Le Real Madrid laisse la porte grande ouverte à ses talents exilés de la Castilla

Spécialiste du retour d’ancien jeune de son centre de formation, le Real Madrid l’a encore fait cette saison. Si on peut penser à Joselu arrivé en attaque, le dossier Fran Garcia est encore plus représentatif de la stratégie madrilène. Formé au Real Madrid, il a été vendu au Rayo Vallecano il y a deux ans pour 2 millions d’euros. Auteur de deux exercices pleins avec le club de la banlieue de Madrid, il est revenu cet été contre 5 millions d’euros et occupe désormais le poste de latéral gauche titulaire (4 rencontres disputées). Certes, le Real Madrid a perdu 3 millions d’euros dans cette opération pour un joueur qui lui appartenait mais cela semble ridicule compte tenu de l’évolution positive qu’a connue Fran Garcia avec les Franjirrojos.

La valeur du joueur est d’ailleurs montée en flèche, ce qui laisse également la possibilité d’une vente beaucoup plus importante que s’il avait continué à se développer au Real Madrid. Un type d’opération qu’apprécie le Real Madrid et qui s’est déjà vu sur les années précédentes (Dani Carvajal, Jesus Vallejo ou encore Alvaro Morata). Dès lors, de nombreux joueurs partis récemment du Real Madrid pourraient revenir à la Casa Blanca de cette manière. On pense notamment au Mirlos Five, les cinq meilleurs joueurs du Real Madrid lors de la conquête de la Youth League 2019 face à Benfica (3-2). Si Victor Chust a été vendu à Cadix mais aucune clause de rachat n’est officiellement connue, ce n’est pas le cas de Sergio Arribas (21 ans) arrivé cet été à Almeria.

Le Real Madrid n’a pas abandonné ses Mirlos Five

Déjà auteur de 2 buts sur les 4 premières journées de Liga, le milieu offensif de 21 ans fait enfin étal de tout son talent avec un temps de jeu adéquat. Le Real Madrid qui a récupéré 6 millions d’euros pour sa vente conserve la possibilité de le racheter. Même son de cloche avec le latéral gauche Miguel Gutierrez (22 ans) vendu il y a un an à Gérone pour 4 millions d’euros et dont l’acclimatation a été bonne. Le parallèle avec Fran Garcia est d’ailleurs tout trouvé. Considéré comme le futur Xabi Alonso, Antonio Blanco (23 ans) tarde à définitivement exploser. Le milieu défensif prêté l’hiver dernier à Alavès a été vendu cet été contre 4 millions d’euros mais le Real Madrid croit encore en lui et conserve la possibilité de le rapatrier avec une clause de rachat. Dernier membre du Mirlos Five, Marvin Park lui n’a été que prêté par le Real Madrid à Las Palmas comme la saison dernière. Une option d’achat et une clause de rachat existent et pourront être activées à la fin de la saison.

Le choix du prêt, c’est également ce qui a été choisi pour Juanmi Latasa. Le buteur de 22 ans est arrivé à Getafe il y a un an où il a déjà disputé 25 rencontres (2 buts). Le club de la banlieue de Madrid dispose d’une option d’achat et les Merengues d’une clause de rachat. Vendu à la Lazio il y a un an contre 6 millions d’euros, Mario Gila (22 ans) a peu joué en Italie (12 matches) mais le Real Madrid conserve la possibilité de le rapatrier. Même son de cloche aussi pour Carlos Dotor (22 ans) parti cet été du côté du Celta de Vigo. N’oubliant par Reinier (Frosinone), Rafa Marin (Deportivo Alavès) ou encore Pablo Ramón (Mirandés) qui ont été prêtés sans option d’achat, le Real Madrid continue de suivre l’évolution de ses jeunes pépites du centre de formation. La possibilité de revenir à la Casa Blanca n’est pas écartée pour certains d’entre eux.