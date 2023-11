Lionel Messi a flingué Jamie Carragher

Lionel Messi (36 ans) a la dent dure. En effet, Kate Abdo, présentatrice de l’émission consacrée à la Ligue des champions sur CBS Sports, a révélé qu’elle avait lancé une invitation à l’Argentin afin qu’il vienne commenter et débattre lors de la soirée de C1 d’hier soir maintenant qu’il évolue à Miami. Mais la Pulga a décliné à cause de Jamie Carragher. «Vous savez que nous avons lancé une invitation officielle à l’Inter Miami et nous lui avons demandé de venir dans l’émission. Savez-vous quelle a été la réponse officielle? Apparemment, Lionel Messi ne fera aucune émission de télévision dont Jamie Carragher fait partie», a expliqué la journaliste.

En effet, Messi a toujours la rage contre l’ancien joueur de Liverpool devenu consultant. Pour quelle raison ? «J’ai fait une petite critique contre [Cristiano] Ronaldo plus tôt dans la saison, je ne pensais pas que c’était une bonne recrue pour [Manchester] United. Puis, j’ai cité l’exemple de Messi. J’ai dit que je ne pensais pas que Messi était une bonne recrue pour le PSG», a expliqué Carragher qui a avoué que Messi lui avait ensuite envoyé un message privé sur Instagram où il l’a traité "d’âne". Carragher a avoué hier soir que ce refus de l’Argentin, à cause de lui, était un moment de gloire.