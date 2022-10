Affaire Pogba : Paul Pogba a songé à arrêter sa carrière

La suite après cette publicité

Les révélations autour de l'affaire opposant Paul Pogba à son frère, Mathias, ne s'arrêtent jamais. Dans une récente enquête, Le Monde détaillait les derniers mois très agités vécus par Paul Pogba, victime d'une tentative d'extorsion. Ce lundi, le Journal Du Dimanche a raconté les détails de la garde à vue d'un proche du joueur de la Juventus, qui en est à sa troisième audition par les enquêteurs en charge de l'affaire, au siège de l’office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO) à Nanterre (Hauts-de-Seine).

L'homme de 33 ans a raconté l'état psychologique dans lequel était Paul Pogba après les faits. «Il a du mal à parler et après, il me dit qu’ils s’étaient fait braquer lui et mon petit frère par des mecs cagoulés avec des armes (...) Que ces mecs-là lui disent avoir assuré sa protection pendant treize ans et que maintenant il doit payer et là, ils lui ont demandé 13 millions d’euros. Paul m’a dit à ce moment-là "comment tu veux que je lui donne cette somme, j’ai plus envie de jouer au foot, j’ai envie de disparaître". Paul pleurait. Je lui ai dit de se calmer. Il a appelé, mais je ne sais pas qui. Il avait peur pour ses enfants, sa femme, sa famille».