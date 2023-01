Jorginho quitte Chelsea et débarque à Arsenal

La suite après cette publicité

Toujours en tête du Championnat d’Angleterre avec un joli bilan de 16 victoires, 2 nuls et 1 défaite en 19 journées, Arsenal marche sur l’eau et peut même commencer à sérieusement rêver du titre. Mais pour cela, Mikel Arteta et la direction londonienne savent qu’il faudra se renforcer cet hiver pour rester compétitif. Depuis l’ouverture du mercato, Arsenal a renforcé son secteur défensif en enrôlant Jakub Kiwior (22 ans), en provenance de La Spezia, ainsi que l’ailier Leandro Trossard, acheté à Brighton.

Lors de cette ultime journée du marché des transferts, Arsenal comptait mettre la main sur un milieu de terrain pour terminer en beauté sa fenêtre hivernale. Malgré l’échec du dossier Mykhaylo Mudryk cet hiver, finalement parti du côté de Chelsea, les Gunners ont exploré la piste menant à Moises Caicedo. Mais là encore, Brighton voulait faire monter les enchères en refusant une approche d’environ 80 millions d’euros, alors que plusieurs clubs sont finalement sur le dossier.

Une année 2021 très prolifique avec les Blues

C’est finalement du côté de Chelsea que les Gunners ont trouvé leur bonheur, en enrôlant Jorginho, qui était en fin de contrat à Chelsea à la fin du mois de juin. «L’international italien quitte Stamford Bridge après quatre ans et demi, au cours desquels il nous a aidés à remporter la Ligue des champions, la Ligue Europa, la Coupe du Monde des Clubs et la Super Coupe. Jorginho a également été notre vice-capitaine pendant la majeure partie de son temps au club.», précise le communiqué des Blues.

Arrivé à Chelsea en 2018 depuis Naples, Jorginho s’est rapidement imposé avec les Blues, où il est devenu un indéboulonnable de l’entre-jeu du club londonien. Il avait connu une année 2021 très prolifique en réalisant le doublé Championnat d’Europe des nations et Ligue des Champions, faisant de lui un des meilleurs milieux de terrains du monde. Il finit d’ailleurs 3e au classement du ballon d’or cette même année. Arrivé en fin de cycle chez les Blues, le milieu de 31 ans va découvrir un nouveau challenge avec Mikel Arteta, qui apprécie beaucoup le joueur italien.