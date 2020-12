Quique Setién a fait son deuil du Barça

L'aventure de Quique Setién avec le Barça n'aura pas duré bien longtemps. Après 25 matches et à la suite d'une terrible et humiliante défaite en quart de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich 8-2, l'entraîneur a été remercié. Sa relation avec Lionel Messi n'était pas au beau fixe non plus. L'Argentin lui reprochait notamment son manque de vécu du plus haut niveau. Aujourd'hui, l'homme de 62 ans dit avoir tourné la page de son éviction. «J'ai déjà surmonté le deuil que j'ai dû endurer pour ce qui s'est passé à Barcelone. C'est un accident, un autre que vous pouvez avoir dans le cadre de votre travail» a-t-il expliqué lors d'une téléconférence avec la fédération galicienne de football.

«Si vous parvenez à vivre un peu isolé de tout cet environnement, ce que j'ai fait, vous pouvez vivre de manière plus ou moins calme. J'ai changé de téléphone, alors que les gens vous arrêtent dans la rue, ils vous demandent des interviews, mais j'essaye de rester le même», insiste celui qui n'a pas encore retrouvé un banc de touche. S'il retire de cette période barcelonaise «de bons et mauvais souvenirs», Setién retient surtout «une expérience extraordinaire.» La rancune n'est pas vraiment tenace.