L’Espagne vole un joueur du LOSC à la Belgique

L’Espagne est parvenue à chiper un joueur à la Belgique. Après Dean Huijsen et Mateo Joseph, The Athletic explique que la Fédération royale espagnole de football a réussi à convaincre un nouveau jeune joueur de représenter la sélection championne d’Europe 2024 : Matias Fernandez-Pardo. Né à Bruxelles, le joueur de 20 ans est éligible pour jouer pour l’Espagne par l’intermédiaire de son père, et possède un passeport espagnol.

La suite après cette publicité

Le joueur qui évolue au LOSC devrait à présent être convoqué lors du prochain rassemblement des moins de 21 ans : la trêve internationale prévue en mars. Cette saison, l’avant-centre a régulièrement pris part à des matchs de Ligue 1, débutant même cinq rencontres. Cependant, une déchirure des ligaments de la cheville, survenue en janvier dernier, est venue le stopper dans son élan. Après avoir manqué six matchs, il est revenu contre l’AS Monaco le week-end dernier, et a joué 13 minutes.