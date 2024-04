Benfica - OM : Pablo Longoria explose encore de rage

C’est le sujet qui cristallise les tensions avant ce joli choc entre Benfica et l’OM en quart de finale de Ligue Europa. Le club portugais a décidé d’interdire l’accès au parcage visiteur aux supporters phocéens. Ce qui provoque logiquement la colère de l’OM, qui a déjà manifesté sa colère. Pablo Longoria en a rajouté une couche, fou de rage, au micro de RMC Sport.

« La situation est devenue totalement inacceptable. C’est impossible à accepter en tant que président de l’Olympique de Marseille. Nous depuis vendredi, on travaille avec tous les gens responsables pour prendre ce type de décision, la préfecture, les autorités publiques, Benfica. On a travaillé en coordination pour envoyer un deuxième plan de sécurité pour avoir les supporters de Benfica à Marseille et on se retrouve dans ce type de situation. On travaille avec des avocats pour bien connaître le règlement et la juridiction spécifiquement au Portugal. On fait le maximum pour que nos supporters viennent demain au match et je souhaite que les supporters de Benfica viennent à Marseille. (…) Le football, c’est avoir les supporters avec nous. (…) Respectez les gens ! Respectez les gens ! Ils ont payé un voyage, payé des billets, ils ont dépensé beaucoup de passion, d’énergie dans une saison si difficile pour tout le monde. Il faut respecter tout le monde, c’est inacceptable ce qui se passe. (…) La première des choses, c’est qu’on attend que tout le monde prenne ses responsabilités et que le sens commun l’emporte sinon en tant que président de l’OM, je dois respecter mes supporters qui sont venus jusqu’ici. On attend plus de 2.000 supporters. Je n’assisterai pas au match si les supporters ne sont pas au stade. (…) C’est un problème de sécurité aussi, comment on peut accepter ça », a lancé le président phocéen. Le message est passé.