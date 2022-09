La suite après cette publicité

Ce samedi soir, l'Olympique de Marseille s'est imposé sur le score de deux buts à un contre le LOSC. Dimitri Payet, le meneur de jeu et capitaine de l'OM, s'est longtemps échauffé et, comme bien souvent en ce début de saison, n'a pas foulé la pelouse du Vélodrome. En conférence de presse, Igor Tudor s'est une nouvelle fois expliqué dessus et a avoué que Payet serait titulaire mardi contre Francfort.