PSG : le staff technique de Luis Enrique dévoilé

Après avoir annoncé la fin de sa collaboration avec Christophe Galtier, le Paris Saint-Germain s’est offert les services de Luis Enrique pour l’édition 2023-2024. L’entraîneur espagnol âgé de 53 ans s’est engagé pour les deux prochaines saisons avec le club de la capitale. Présent à l’occasion de l’entraînement au campus du PSG, l’ex-coach du FC Barcelone et de la sélection nationale espagnole a présenté le staff qui l’accompagnera dès à présent dans sa nouvelle mission.

Borja Alvarez Buedo et son adjoint Jean-Luc Aubert ont été choisis pour assister les gardiens de buts. Aitor Unzue Elorza (2nd adjoint) et Rafael Pol Cabanellas (1er adjoint) épauleront Luis Enrique dans sa tâche tandis que Joaquin Valdes Fonseca occupera la fonction de psychologue. À noter que certains adjoints de Christophe Galtier ont été conservés à l’image de Pedro Gomez (préparateur physique) et Alberto Piernas (préparateur physique adjoint).

