Les frères Williams sauvent enfin Bilbao

Les deux frères ont encore une fois sauver le peuple basque. En effet, Nico et Iñaki Williams ont porté l’Athletic Club vers les demi-finales de la Coupe du Roi hier, au terme d’un quart de finale intense, mais surtout indécis jusqu’aux dernières minutes à Mestalla (1-2). Une première erreur de Sadiq, déviant le ballon dans ses propres filets, a laissé les visiteurs prendre l’avantage. Cependant, les joueurs en blancs ont répondu, poussé par un public incandescent, et l’attaquant valencien s’est racheté en égalisant avant la pause, dans les filets adverses cette fois. Puis, au retour des vestiaires, le penalty manqué par Jauregizar aurait pu tout changer, mais le chemin de la victoire était destiné au plus méritant.

La suite après cette publicité

Alors que la rencontre semblait échapper aux deux formations espagnoles, il a fallu attendre les derniers instants pour voir un centre de Nico et une finition d’Iñaki, et ce, à la 90+6e minute. Une explosion de joie dans le camp basque, qui a fait frissonner les spectateurs dans l’antre de Valence. L’Athletic Club a souffert, mais a bel et bien résisté. À Mestalla, ce sont les frères Williams qui ont rallumé la flamme pour aller titiller le prochain tour. Bilbao va donc poursuivre son rêve en demi-finale dans la compétition. Pour rappel, le Barça et la Real Sociedad sont également qualifiés pour la prochaine marche.