AC Milan : Brahim Diaz ravi d'apprendre aux côtés d'Ibrahimovic

Arrivé en prêt du côté de l’AC Milan lors du dernier mercato estival, Brahim Diaz continue un peu plus chaque jour d’apprendre aux côtés de joueurs expérimentés, et pas des moindres. Malgré ses 39 ans, Zlatan Ibrahimovic est encore bien là, et régale un peu plus chaque week-end les fans du club milanais. S’il n’a pas encore les mêmes stats que son partenaire suédois, l’attaquant espagnol prêté par le Real Madrid affiche des statistiques prometteuses avec ses trois buts marqués et sa passe décisive en huit matches joués.

Mais une chose est sûre, l’ancien des Citizens est très heureux d’apprendre à ses côtés même s’il ne comprend pas forcément comment il est possible de réaliser de telles performances à son âge. «Il a le même âge que mon père, mais il continue de faire la différence. Dans le football, il n'y a pas d'âge et il le montre. Nous avons une très bonne connexion, il me donne de bons conseils et on s'entend très bien», a ainsi commenté l’international espagnol U21 au micro de NoticiasVamos.