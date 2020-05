Mercato : les 10 atouts du FC Barcelone

Depuis plusieurs semaines, de nombreux clubs européens se demandent s'ils réussiront à survivre à cette crise du coronavirus. Privés de revenus, certains ont d'ores et déjà fait une croix sur le prochain mercato estival. Une inquiétude qui n'est pas vraiment la même chez les grands d'Europe. C'est d'ailleurs le cas au FC Barcelone, comme l'avait rappelé son président Josep Maria Bartomeu. «Le Barça sera sur le marché, disposé à effectuer les opérations qu'il jugera appropriées. Bien sûr, nous aurons la capacité. Je le répète, nous sommes le club qui a le plus de revenus dans le monde».

Mais si les Blaugranas ont de l'ambition, ils ont aussi l'avantage de pouvoir compter sur un important réservoir de joueurs sous contrat pour appréhender au mieux les difficultés du mercato. Hier, la presse catalane indiquait que les jeunes talents de la Masia pourraient faire partie des grands bénéficiaires d'une politique de renforcement en interne. Carles Aleñá et Riqui Puig sont d'ailleurs cités comme les principaux gagnants. Mais ce n'est pas tout.

Le Barça aura l'embarras du choix

Mundo Deportivo rappelle que, sur le papier, le Barça s'est déjà assuré les services du Portugais Francisco Trincão depuis cet hiver. Le joueur de Braga est attendu cet été. Enfin, le club culé dispose de plusieurs autres atouts pouvant être utilisés comme bon lui semble. Certains joueurs prêtés tels que Marc Cucurella et Rafinha pourraient rapporter 22 M€. Premier cité, Cucurella devrait être définitivement transféré à Getafe (où il est actuellement prêté) contre 6 M€ (montant de l’option d’achat). Quant à Rafinha, prêté au Celta, plusieurs formations de Premier League et de Serie A sont disposées à mettre les 16 M€ réclamés. D’autres pourraient à nouveau être envoyés aux quatre coins de l’Europe.

Il s’agit de Moussa Wague (prêté à Nice), Juan Miranda (prêté à Schalke 04), Oriol Busquets (prêté à Twente) et de Matheus Fernandes (prêté à Valladolid). Enfin, certains feraient de bons renforts de dernière minute. On pense à Philippe Coutinho. Le Brésilien ne sera pas conservé par le Bayern et Quique Setién a déjà fait savoir qu’il appréciait son profil malgré des rumeurs l’envoyant en Premier League. De son côté, Jean-Clair Todibo pensait s’installer dans la durée à Schalke 04, mais la crise financière pourrait empêcher la formation allemande de payer l’option d’achat de 25 M€. Enfin, le jeune Pedri Gonzalez (prêté à Las Palmas) est l’un des grands espoirs du club catalan. Âgé d’à peine 17 ans, il pourrait revenir pour continuer sa progression avec l’équipe réserve. Il dispose aussi de plusieurs touches en Liga (Celta, Betis, Real Sociedad).